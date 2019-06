Christoph Waltz e Gina Gershon estão no novo filme de Woody Allen

04/06/2019 | 19:13



Christoph Waltz, Gina Gershon e o ator francês Louis Garrel estrelam a nova comédia romântica de Woody Allen, que começará a ser filmada no País Basco espanhol, em 10 de julho - afirmou sua produtora, nesta terça-feira, 4.

"O filme narra a história de um casal americano que vai ao Festival de Cinema de San Sebastián. Uma comédia romântica que se resolve de um modo divertido", indicou a Mediapro, em um comunicado.

"O casal fica impressionado com o festival, assim como com a beleza e o encanto da Espanha e a fantasia do mundo do cinema", acrescentou. "Ela tem um caso com um brilhante diretor de cinema francês, e ele se apaixona por uma bela espanhola que mora na cidade", continua.

A filmagem está prevista para ir até o final de agosto, em San Sebastian, sede do festival de cinema.

Também fazem parte do elenco os atores espanhóis Elena Anaya e Sergi Lopez.

O novo projeto de Woody Allen, de 83 anos, é mais um exemplo de seu caso de amor com as grandes cidades europeias.

Em 2008, Woody Allen lançou Vicky Cristina Barcelona, que se passou na capital catalã e também foi financiado pela Mediapro. A mesma produtora ficou responsável por Meia-noite em Paris, de 2011. Outros filmes de Woody Allen tiveram Roma e Londres como cenário.