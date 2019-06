O moço que veio de Olímpia

Ademir Médici



04/06/2019 | 19:00



“A Brasilitália tem participado com seus associados de diversos eventos de benemerência, que contribuem para a arrecadação em favor dos menos favorecidos e outros tipos de atendimento aos necessitados.”

Cf. Luiz Salata, em questionário respondido à Memória

***

Câmara Municipal de São Bernardo realiza amanhã sessão solene dupla. Comemorará os 45 anos da Sociedade Cultural Brasilitália (1974-2019), que receberá a Medalha João Ramalho; e outorgará o título de cidadão emérito ao presidente da entidade, Luiz José Moreira Salata. A iniciativa é do vereador Ary de Oliveira.

O advogado Luiz Salata tem uma convivência de meio século com São Bernardo e é figura presente nos vários eventos sociais da cidade. Com ele, Memória estabeleceu um pingue-pongue.

PARA LEMBRAR...

PEGA. PIVA. PERRICONE

Cidade Natal – Colina, SP, nascido em 18 de março de 1942, filho de Luiz Salata Neto e Alice Moreira Salata. Casado com Marilu, pai de André Gustavo, Luiz Fernando, Ana Luiza e João Paulo, avô de Alice, Chiara e Lorenzo.

Onde se Criou – Olímpia, para onde sua família mudou-se em l946. Ali fez os estudos primário, secundário, colegial. Cumpriu o serviço militar, praticou esportes e ingressou na política assessorando o deputado Waldemar Lopes Ferraz.

São Paulo – Ingressa na Assembleia Legislativa, continuando com o deputado Waldemar Ferraz. Cursa e se forma em direito pela Universidade Mackenzie, turma de 1969.

São Bernardo – O advogado Victorio Postiglione, com quem trabalhou na Assembleia Legislativa, o traz para São Bernardo em 1971. Forma parceria no escritório do Dr. Postiglione durante quatro anos.

Brasilitália – Conhece o empresário e comendador Carlo Pega logo que chega a São Bernardo, que lhe fala sobre a fundação de uma entidade que atendesse os italianos e descendentes. Acompanha a evolução e progresso da Brasilitália e do curso de italiano. Faz parte da mesma há 17 anos. Ocupou vários cargos. É presidente desde 2017.

Parceria Italiana – Reativa os laços com Maróstica, a Cidade Irmã de São Bernardo.

Intercâmbio – Entusiasma-se em manter as relações sociais e culturais da Brasilitália com outras entidades afins. Um caso: a celebração anual do dia da República italiana. Outro: contribuir para a Festa de São Bartolomeu.

Saudades – Das perdas das grandes personalidades da Brasilitália: comendador Carlo Pega, Livio Piva, Michele Perricone, entre tantos. Todos contribuíram para o desenvolvimento da Brasilitália.

Um Livro – Mani Pulite – La Vera Storia, de Gianni Barbacetto, Peter Gomez e Marco Travaglio.

Um Disco – Passione, de Andrea Bocceli.

O Prato Predileto – Lasanha.



SESSÃO SOLENE

Homenagens à Brasilitália e a Luiz Salata

- Quando: amanhã, quinta-feira, dia 6

- Horário: 19h30

- Local: Plenário Tereza Delta, do Palácio João Ramalho, sede da Câmara de São Bernardo

Haverá o lançamento do selo comemorativo dos 45 anos da Brasilitália.



Diário há 30 anos

Domingo, 4 de junho de 1989 – ano 32, edição 7083



Trabalho & Capital – Grajew aceita que trabalhador participe no lucro da empresa. A jornalista Silvana Requena entrevista Oded Grajew, líder do Pensamento Nacional das Bases Empresarias, com indústria em Diadema.

Anúncio – Venha trabalhar na Firestone e acelere sua carreira profissional, com muita segurança. Temos excelentes oportunidades para mecânico de manutenção, mecânico de refrigeração, operador de caldeira, eletricista de montagem, eletricista de manutenção, ajustador mecânico. ‘A vida roda melhor num Firestone’.



Em 5 de junho de...

1919 – Em São Paulo, no campo do Floresta, é realizado um amistoso de futebol para marcar a despedida dos argentinos que participaram do Sul-Americano. Vitória do combinado dos paulistas por 2 a 1.

Dia seguinte a delegação da Argentina seguiu para Santos e embarcou no Vapor São Paulo de regresso ao seu país.

Internacional

- Do noticiário do Estadão: Berlim, 4 (UP) – O sr. Erzberger desmente que tenha declarado, a quem quer que seja, esperar que – ante as exigências e violências do tratado de paz – seria inevitável uma nova guerra daqui a dez ou 15 anos.

Nota – Matthias Erzberger. Ministro das Finanças da Alemanha (1919-1920). Ele seria assassinado em 26 de agosto de 1921. Era considerado pacifista alemão e pagou com a vida sua contribuição para o fim da Primeira Guerra Mundial.

- Do noticiário do Correio Paulistano: o governo austríaco declara inaceitáveis as condições de paz dos aliados.

1969 – Procissão de Corpus Christi, em Santo André, vai da Matriz à Catedral do Carmo. Dom Jorge Marcos de Oliveira transporta o Santíssimo e celebra missa campal.

1974 – Faculdade Paulista de Serviço Social, de São Caetano, reconhecida pelo Conselho Federal de Educação.

- Jornalista Edison Motta escreve no Diário – “São Bernardo, rico em indústrias, pobre em comércio.”



Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 5 de junho:



- Em Goiás, Bela Vista de Goiás

- No Espírito Santo, Divino de São Lourenço

- No Paraná, Lidianópolis

- Em Tocantins, Rio dos Bois

Fonte: IBGE

Santos do Dia

- Fernando de Portugal

- Ciria

Hoje

- Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente. A data foi instituída em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo.