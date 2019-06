04/06/2019 | 18:58



O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, participa na próxima sexta-feira, às 10h, de uma cerimônia de lançamento do Programa Integrado Petrobras de Proteção de Dutos (Pró-Dutos). A ideia é desenvolver uma parceria com governos estaduais para combater o furto de petróleo e derivados nas suas redes de transporte.

"Durante o evento, serão assinados protocolos de intenções com governos estaduais para a cooperação nos campos da inteligência e da segurança para minimizar os riscos e impactos dos furtos dos produtos transportados pelos dutos", informou a empresa em nota. O lançamento acontecerá na sede da Petrobras, no centro do Rio.