Alcolumbre consulta senadores sobre votar PL do saneamento na quinta-feira

04/06/2019 | 18:56



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), consultou os senadores sobre a possibilidade de votar o projeto de lei que atualiza o marco legal do saneamento na próxima quinta-feira, 6. Parlamentares querem votar a proposta antes que a Câmara vote outro projeto com o mesmo tema que tramita naquela Casa.

"Acho que seria uma grande conquista para o Senado votarmos a matéria esta semana e damos à sociedade brasileira a possibilidade de construir o entendimento para votar por acordo na quinta-feira sem verificação (de quórum)", afirmou Davi Alcolumbre. "Tenho consciência que as dúvidas foram dirimidas."

O líder do PSL, Major Olimpio (SP), se manifestou favorável à proposta. Outras lideranças devem se posicionar sobre a possibilidade de acordo.