Câmara de São Caetano aprova contas de Pinheiro

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



04/06/2019 | 18:54



A Câmara de São Caetano aprovaram as contas do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM). A decisão abre caminho jurídico para que o democrata possa participar da eleição no ano que vem.

Foram 16 votos contra o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que recomendou a rejeição do balancete. Dois decidiram pela manutenção da avaliação da corte (Eduardo Vidoski, PSDB, e Ubiratan Figueiredo, PL) e houve um ausente (César Oliva, PL).

O TCE questionou a prestação de contas do exercício de 2014, segundo ano de gestão de Pinheiro. Contestou, por exemplo, a ausência de aplicação total de recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e alta despesa com pessoal, uma vez que englobou gastos com as terceirizadas TB Serviços e FUABC (Fundação do ABC).

Chamou atenção a mudança de voto da vereadora Suely Nogueira (MDB). Integrante da comissão de finanças da casa, que analisa as contas de prefeitos, a emedebista votou para rejeitar o balanço de Pinheiro – juntamente com Eduardo Vidoski e Ubiratan Figueiredo. Desta vez, ela opinou pela absolvição do democrata.