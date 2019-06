Reencontro de Maria da Paz e Amadeu eleva audiência de 'A Dona do Pedaço'

04/06/2019 | 18:44



Walcyr Carrasco tem conseguido manter o ritmo inicial da novela A Dona do Pedaço, o que colabora um bocado com a boa audiência que o folhetim das 21h, da Globo, tem registrado.

O capítulo de segunda-feira, 3, dia em que os dois personagens principais, Maria da Paz (Juliana Paz) e Amadeu (Marcos Palmeira) se reencontram, rendeu ao folhetim um novo recorde de audiência, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a média foi de 37 pontos de audiência com 52% de participação, e no Rio, 38 pontos de audiência com 54% de participação.

Na história, o casal vem de famílias de justiceiros que se odeiam. Logo no início da trama, Maria da Paz e Amadeu se conhecem, se apaixonam e decidem enfrentar todos para se casarem. No dia da união, o noivo leva um tiro e a guerra entre os dois clãs se acirra, e a família de Amadeu jura vingança.

Com receio do que virá depois dessa tragédia, Maria da Paz não tem alternativa a não ser ir embora. E é que ela faz, partindo para São Paulo. Grávida, ela inicia uma nova vida, faz bolos e a empreitada dá muito certo, chegando a montar uma fábrica.

Para que Maria da Paz e Amadeu não se procurem, as duas famílias fazem com que um acredite que o outro esteja morto. Ela refaz a vida em São Paulo ao lado da filha e ele monta uma família.

Depois de muitos anos, aí vem um reencontro aguardado pelo público. Foi um capítulo carregado de emoção, Maria da Paz (Juliana Paz) desmaiando ao ver em sua loja Amadeu (Marcos Palmeira). E tudo parece ficar bem, os dois matando saudade um do outro.

Mas, nos próximos capítulos, nem tudo será um mar de rosas para o casal.