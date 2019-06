Ministério Público diz que Lula tem direito a regime semiaberto

Lorena S. Ávila

Especial para o Dgabc.com.br



04/06/2019 | 18:29



O Ministério Público Federal enviou, na tarde desta terça feira (4), parecer sobre análise da prisão do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, para o Supremo Tribunal de Justiça. De acordo com o orgão, Lula já cumpriu o suficiente da pena para ser encaminhado a Regime Semiaberto, que abre a possibilidade do prisioneiro sair para trabalhar durante o dia contanto que se apresente na delegacia durante a noite.

Para a subprocuradora, Áurea Lustosa Pierre, o que justifica a possibilidade da progressão de regime, que deve ser analisada pelo STJ ainda sem data definida, é o fato do réu estar prestes a cumprir um sexto da pena (em 4 meses e 15 dias) e além de tudo, ter apresentado bom comportamento, o que contribui para a autorização.

O ex-presidente foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão na operação Lava-Jato, tendo cumprido 1 ano e 2 meses em regime fechado até agora. Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR). Seus advogados tentaram reduzir a pena e só conseguiram após a segunda tentativa, quando o STJ (Supremo Tribunal de Justiça) concedeu 8 meses de redução.