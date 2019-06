Ponte Preta tem sequência de confrontos diretos para se firmar no G4 da Série B

04/06/2019 | 18:15



Embalada pelas três vitórias seguidas - Operário-PR, Paraná e Cuiabá - e por ter entrado pela primeira vez no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta vai ter dois confrontos diretos antes da pausa para a Copa América.

O primeiro será nesta sexta-feira contra o líder Botafogo-SP (15 pontos), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela sétima rodada. Três dias depois, em uma segunda-feira, a Ponte Preta encara o terceiro colocado Londrina (13 pontos), no estádio do Café, em Londrina (PR). O time campineiro abre o G4, com 11.

"A gente veio para vencer. O momento é bom e temos que aproveitar. Agora é o torcedor lotar o Majestoso. Sabemos a receita, então é ir para cima do Botafogo-SP. Talvez uma vitória nos garanta no G4 para o jogo contra o Londrina", afirmou o atacante Roger.

Para o jogo contra o Botafogo-SP, o técnico Jorginho vai precisar realizar mudanças, pois o volante Edson cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e o meia Rafael Longuine foi vetado pelo departamento médico.