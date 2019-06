Noivo de Scarlett Johansson terá despedida de solteiro com tema Vingadores: - Será barata, boba e brega!

04/06/2019 | 18:11



Colin Jost e Scarlett Johansson anunciaram recentemente o noivado, após dois anos de namoro, e agora uma fonte revelou ao podcast Straight Shuter, do site Radar Online, como o comediante pretende passar sua despedida de solteiro.

- Colin e seu irmão, Casey, são muito próximos, então não é surpreendente que Casey está planejando uma despedida de solteiro épica, mas o que é chocante é que o evento será no tema de Vingadores!

Pra quem não lembra, Scarlett interpreta a Viúva Negra nos filmes da sagas de super-heróis. Será que a festa contará com uma animadora fantasiada como a atriz?

A fonte ainda deu mais detalhes sobre como será a despedida de solteiro de Colin:

-

Obviamente Scarlett é parte da franquia de bilhões de dólares, mas essa festa será barata, boba e brega! Pense nos Vingadores de baixo orçamento. As fantasias serão mais parecidas com as pessoas que você vê nas ruas posando com turistas do que com as estrelas reais de Hollywood.