Régis Angeli é novo técnico do EC São Bernardo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/06/2019 | 17:46



Régis Angeli será o técnico do EC São Bernardo na Copa Paulista. Vice-campeão da Série A-3 estadual pelo Monte Azul, ele inclusive já comandou os primeiros treinos no Alvinegro, assumindo o posto que vinha sendo ocupado interinamente pelo auxiliar permanente Renato Peixe - que seguirá no clube.

"Chego muito motivado e otimista. Agradeço muito por essa oportunidade aqui no EC São Bernardo. Espero fazer um bom trabalho, como fiz no Monte Azul. E que todos que estão aqui possam ajudar o clube. Tenho conversado muito com o (Renato) Peixe. Já adiantamos muita coisa. Ele fez um bom trabalho e vamos estar em andamento para a equipe ficar entrosada e conseguir os objetivos", disse Régis Angeli.

Além do treinador, chegaram o auxiliar José Mário, o preparador físico Rafael Corbo Biguetti e o preparador de goleiros Thiago Funes.