Hernanes é liberado para viajar à Itália e vira dúvida no São Paulo contra o Avaí

04/06/2019 | 17:25



Hernanes foi liberado pelo São Paulo para viajar à Itália para resolver assuntos particulares envolvendo um dos seus filhos. O jogador deve voltar ao Brasil nesta sexta-feira, mas é dúvida para a partida contra o Avaí, no sábado, às 21 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante tinha sido titular no último domingo, quando o São Paulo empatou por 1 a 1 contra o Cruzeiro, no estádio do Pacaembu, na capital paulista. Ele foi substituído no intervalo por precaução da comissão técnica após ter sentido um incômodo muscular.

O treino do São Paulo desta terça-feira também contou com uma novidade positiva: o atacante Everton trabalhou normalmente e voltará a ficar à disposição. Ele sofreu uma pancada na cabeça diante do Bahia e teve de desfalcar a equipe contra o Cruzeiro.

O elenco voltou às atividades nesta terça-feira após folga na segunda. Após uma sequência de cinco jogos em 15 dias, o técnico Cuca terá a semana cheia para preparar a equipe para enfrentar o Avaí. O São Paulo é o oitavo colocado do Brasileirão, com 12 pontos.