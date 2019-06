Estão abertas as inscrições para o ABCDança 2019

Miriam Gimenes



05/06/2019 | 07:38



Quem estiver interessado em participar da tradicional mostra de dança para grupos ou bailarinos do Grande ABC, o ABCDança 2019, chegou a oportunidade. O evento, em sua 14ª dição, está com as inscrições abertas até o dia 11.

A mostra, que será realizada entre os dias 2 e 11 de agosto, e percorrerá algumas cidades da região, terá vasta programação de dança em seus múltiplos estilos, que envolve espetáculos, intervenções, cursos, oficinas, fóruns e diálogos. E os selecionados receberão ajuda de custo.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Companhia (www.ciadedancas.apbd.org.br), onde está disponível também todas as informações sobre o evento e as modalidades que agrega.

O ABCDança é uma iniciativa da Associação Projeto Brasileiro de Dança, tendo apoio da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Nesta edição, a realização do evento tem parceria com o Sesc.