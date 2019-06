Volkswagen é a marca mais vendida do mundo em 2019; veja a lista completa

Maria Beatriz Vaccari



04/06/2019 | 16:18

A Volkswagen foi o grupo automotivo que mais vendeu carros entre janeiro e abril de 2019. Segundo a consultoria italiana Focus 2 Move, 3.296.440 automóveis da montadora foram emplacados ao redor do mundo. Toyota e Renault-Nissan ocupam a segunda a a terceira posição do ranking, respectivamente. Na galeria, veja a lista completa das marcas mais vendidas no mercado global.

Foto: Divulgação 1. Volkswagen Group – 3.296.440 unidades
Foto: Divulgação 2. Toyota Group – 3.115.343 unidades
Foto: Divulgação 3. Renault-Nissan Alliance – 2.991.471 unidades
Foto: Divulgação 4. General Motors – 2.463.971 unidades
Foto: Divulgação 5. Hyundai-Kia – 2.292.599 unidades
Foto: Divulgação 6. Ford Group – 1.622.419 unidades
Foto: Divulgação 7. Honda Motor – 1.573.457 unidades
Foto: Divulgação 8. FCA – 1.406.670 unidades
Foto: Divulgação 9. PSA – 1.154.494 unidades
Foto: Divulgação 10. Suzuki – 862.400 unidades
Foto: Divulgação 11. Mercedes Daimler – 848.252 unidades
Foto: Divulgação 12. BMW – 827.050 unidades
Foto: Divulgação 13. Geely Group – 711.150 unidades
Foto: Divulgação 14. Mazda – 484.335 unidades
Foto: Divulgação 15. Changan – 394.245 unidades
Foto: Divulgação 16. Subaru – 316.783 unidades
Foto: Divulgação 17. Great Wall – 310.833 unidades
Foto: Divulgação 18. Tata – 273.221 unidades
Foto: Divulgação 19. SAIC Motor – 272.747 unidades
Foto: Divulgação 20. BAIC – 256.323 unidades
Foto: Divulgação 21. Dongfeng Motor – 223.439 unidades
Foto: Divulgação 22. Chery Automobile – 189.249 unidades
Foto: Leo Alves/Garagem360 23. BYD – 153.182 unidades
Foto: Divulgação 24. Jac Motors – 128.995 unidades
Foto: Divulgação 25. Isuzu Motors – 116.930 unidades