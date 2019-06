Antes de engravidar, Ana Hickmann se muda para novo apartamento e faz tour para os fãs

04/06/2019 | 16:11



Ana Hickmann quer aumentar a família! A apresentadora, que já é mamãe de Alexandre Jr., de cinco anos de idade, revelou em um vídeo com o marido, Alexandre Correa, que espera engravidar ainda este ano. E já pensando no membro a mais da família Urso, Ana fez outro registro para o seu canal do YouTube em que mostra detalhes de seu novo apartamento.

A loira, em um vídeo de quase 20 minutos, logo pediu desculpas pela zona!

- Bem-vindos à minha nova casa, aqui em São Paulo! Deixa eu mostrar a situação... eu nunca fiquei em um apartamento tão bagunçado como agora, diz, em seguida mostrando caixas, pontos de luz, quadros que não foram pendurados e até mesmo um sofá manchado e rasgado!

Depois do tour pela sala, Ana mostra um espaço que seria uma sala de TV, mas acabou virando uma brinquedoteca, para que seu filho possa brincar!

- Meu filho ficou mega feliz com essa sala de brinquedo porque na outra, ele tinha um aparelho de TV, mas pequenininho, porque eu não queria que ele tivesse acesso à televisão, aquela coisa toda. Enfim, uma frescura de mãe de primeira viagem inventa, que filho não pode ver TV. Viagem a minha, né? Porque criança adora essas coisas, tem os desenhos que ele curte.

É nesse momento que a amiga de Ticiane Pinheiro revela uma curiosidade sobre ela: o medo de altura!

- Eu tô no 11º andar. Eu nunca morei tão alto na minha vida e eu tenho pânico de altura. Assim que pegamos esse apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi colocar tela em toda a varanda e também, em todas as janelas, que não caberia a tela, eu coloquei uma corrente, que tem uma trava pra não correr o risco de alguém tentar abrir com mais vontade.

Após mostrar a cozinha, Ana leva sua câmera para que os fãs conhecem os quartos. Há um que ela apelidou de o quarto da bagunça, mas que eventualmente viraria o local onde seu próximo filho ficaria. Ao mostrar os detalhes de dentro, revelou que há uma cômoda que ela espera aproveitar:

- Essa cômoda vai ser o único móvel que eu vou usar quando o próximo herdeiro chegar. O berço eu não vou utilizar o mesmo, porque os dois bercinhos que eu tive eu comprei, tanto o de Itu [onde tem uma casa], quanto o de aqui de São Paulo, os dois foram doados, porque naquela época, cinco anos atrás, o meu marido não queria ter um segundo filho. E aí eu venço pelo cansaço! A gente fala até conseguir, declarou.

O cômodo mais completinho é o quarto de Ale Jr., que agora traz uma cama pequena de solteiro! O pequeno, que é apaixonado por Transformers, tem muitos objetos sobre o filme, além de diversos dinossauros. Além disso, Ana contou que o filho já está ficando bem vaidoso:

- O meu filho tem uma mania igual à minha. Quer dizer, eu acho que eu tenho forçando ele a ter essa manias... ele gosta de perfume! Então ele começou a pequena coleção dele de perfuminho.

Fofo, né?