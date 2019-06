Após receber Rafael Vitti em seu programa, Tatá Werneck fala sobre ultrassom: É a criança mais linda que eu já vi!

04/06/2019 | 16:11



Tatá Werneck é a mais nova mamãe do pedaço e, desde que sua gravidez foi confirmada, vira e mexe ela fala sobre o assunto - sem perder a piada, é claro!

A atriz e apresentadora está esperando o primeiro filho com Rafael Vitti e, cheia de humor, vem dando detalhes sobre a maternidade que chegou de surpresa para todo mundo. E por falar em Rafa, ele participou da gravação do Lady Night e brincou com a esposa sobre como farão com a criação da pequenina.

Estamos preparados. Eu sinto.

Depois, a atriz e apresentadora ainda falou sobre o último ultrassom feito: Olhava as fotos das ultras das pessoas e pensava:

Nossa, onde que tão vendo um pé aí? Achava uma imagem estranha. Corta para minha ultra "MEU DEUS que pé perfeito! Olha que linda! É a criança mais linda que eu já vi! Esse pé, não é porque é minha filha, mas é o mais bonito das ultras.