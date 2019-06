Ex-marido de mulher que acusa Neymar fala a jornal: Expuseram meu filho. Neymar fez isso

04/06/2019 | 15:11



A mulher que acusa Neymar de estupro tem um filho de seis anos de idade, como a conversa postada pelo jogador evidenciou. E o pai da criança, Estivens Alves, falou com o jornal Extra sobre a repercussão da exposição do caso na vida da criança:

Estamos levando a vida. Expuseram o meu filho, o Neymar fez isso, colocou o nome do meu filho lá. Ele não está indo na escola por causa disso, está uma doideira. É muito baixo tudo isso. Está bem difícil. Eu sou uma pessoa centrada, mas isso está me deixando sem cabeça.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, Estivens falou mais sobre a exposição do nome do filho e falou como está a criança:

Gera um desconforto muito grande, esse cuidado poderia ter sido tomado em não expor o nome do meu filho. Ele está bem blindado, tenho conversado muito com a mãe dele justamente para saber como ele está. Isso está me restringindo de chegar a ele [já que eles estão em um local reservado]. Só converso com ele via FaceTime, ligação. Ele está bem blindado e está sendo bem cuidado por ela, estamos conversando todos os dias.

Ele também contou que divide com a mãe da criança a rotina da criança, e que ficou com o filho quando ela viajou para encontrar o jogador:

Temos uma relação em que nos falamos o tempo todo, por conta de alimentação, hospital, escola, passeio. Para que ele consiga estar com a mãe e com o pai o tempo todo. Sobre a relação minha com ela, prefiro não me manifestar. Sim, a criança ficou comigo nesses dias que ela se ausentou. Sempre fazemos esse bem bolado quando um ou outro se ausenta, justamente para que ele não fique com terceiros.

Alves revelou ainda que o filho é fã de Neymar e que não vai à escola por ser motivo de chacota:

Esse é meu maior ponto de desconforto. Estamos falando de um ídolo mundial, todas as crianças do círculo social do meu filho, inclusive meu filho, são fãs dele. Ele já está sendo julgado e motivo de chacota nas redes sociais. Até na escola. Meu filho não é figura pública como o filho de Neymar já é. No nosso círculo social [a exposição] afeta muito o dia a dia dele.

Estivens relatou o estado da ex quando ela voltou de viagem:

Ela estava calada e retraída, mas fiquei sabendo disso [da acusação] pelas redes sociais.

Ele também contou como Neymar poderia ajudar seu filho:

O problema é que hoje meu filho está associado a uma pessoa, no caso a mãe, que está movendo o processo contra o Neymar. Se o Neymar se direcionasse a meu filho como se dirige à nação brasileira, dizendo: essa criança não tem nada a ver com o que está acontecendo [seria bom]. Assim como fez a irmã dele, que disse que não deseja o mal da minha ex-mulher.

E afirmou que, se for procurado pela polícia por conta dos inquéritos instaurados, irá ajudar:

Eu jamais me negaria. Contribuir eu contribuiria. A justiça tem que ser feita. [Os processos] vão servir como orientação, disciplina.Tanto o que ela está movendo quanto os de crimes virtuais.

E terminou falando que não vai expor o relacionamento com a ex:

Não quero falar sobre isso. É um relacionamento de sete anos, que terminou há um ano e meio. O que aconteceu entre eu e ela não deve interferir no que aconteceu na França.