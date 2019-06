Evaristo Costa e William Waack são confirmados como âncoras da CNN Brasil

04/06/2019 | 15:11



Depois de mais de um ano afastado dos programas jornalísticos desde que deixou a bancada do Jornal Hoje, Evaristo Costa já tem local certo para a sua volta às telinhas. A CNN Brasil anunciou que o jornalista está no seu time de âncoras, tendo sido o primeiro deles anunciado pela emissora, junto com William Waack.

Com uma montagem dos dois jornalistas nos estúdios da empresa, a CNN fez o seguinte anúncio:

Olá! Nossos dois primeiros âncoras já estão contratados! Bem-vindos, Evaristo Costa e William Waack! O Evaristo vai apresentar um programa semanal direto dos estúdios da CNN Londres. Vai ser uma revista eletrônica que vai mesclar jornalismo e entretenimento. Já o Waack será o âncora de um telejornal diário no horário nobre da CNN Brasil. E os dois apresentadores também vão estar à frente de conteúdos produzidos exclusivamente para as nossas redes sociais!

Lembrando que Waack foi desligado da TV Globo após um vídeo do jornalista com comentários considerados racistas caiu nas redes sociais.