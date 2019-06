Festivais de música vão agitar o verão no Alentejo

Redação



04/06/2019 | 15:18

Visitar o Alentejo, em Portugal, durante o verão pode ser uma boa opção para quem deseja conhecer o melhor da região. Isso se dá não apenas pelas altas temperaturas dos meses de julho e agosto ou seus dias ensolarados, mas também pelos eventos que acontecem no local, como festivais de música e dança com atrações internacionais.

Festivais de música no Alentejo

O primeiro evento musical da temporada é o Festival Músicas do Mundo, que desde 1999 leva artistas do mundo todo para se apresentarem na cidade de Sines e na aldeia vizinha de Porto Covo, abrangendo os mais variados estilos musicais. Esta edição ocorre entre 18 e 27 de julho e já tem 51 shows confirmados.

Com o conceito de colocar o mundo no palco, o evento tem a proposta de levar as pessoas para descobrirem novas canções e gêneros. Este ano, o festival receberá artistas de 31 países, como Índia, Nigéria, Coreia do Sul, França, Bélgica e Colômbia. O Brasil será representado por Luedji Luna, Flavia Coelho, Chico César e Rincon Sapiência.

Os concertos realizados em Porto Covo, na Avenida Vasco da Gama, no Largo Poeta Bocage e os shows diurnos no Castelo de Sines são gratuitos. Já os ingressos para as apresentações noturnas no castelo custam de 10 a 20 euros, dependendo da data. Também é possível comprar um passe para mais de um dia.

Festival Internacional de Música de Marvão

Realizado entre 19 e 28 de julho, o Festival Internacional de Música de Marvão é um evento de música clássica que esbanja autenticidade, com apresentações em Marvão, uma vila protegida por muralhas e que fica a 800 metros de altitude.

Os concertos ocorrem em construções históricas, como seu imponente castelo, e as igrejas de São Sebastião, São Tiago e Nossa Senhora da Estrela. Há ingressos para cada apresentação, que custam a partir de 15 euros, além de passes para mais de um dia de evento. O tíquete para os 10 dias custa 395 euros.

Festival Andanças

Outra vila charmosa, Castelo de Vide recebe o festival Andanças, focado em dança e música popular. Neste evento, é possível aprender dezenas de estilos de dança diferentes, desde as portuguesas até as africanas, americanas e europeias. Marcado para a semana de 4 a 10 de agosto, o festival tem ingressos por 30 euros (por dia e vendidos na hora) e passes para os sete dias (por 110 euros e disponíveis online).

MEO Sudoeste

O MEO Sudoeste, que será realizado em um dos spots mais bonitos do litoral alentejano, vai rolar entre os dias 6 e 10 de agosto, na Zambujeira do Mar, uma vila de pescadores situada em uma falésia que se debruça sobre o mar.

O evento acontece na Herdade da Casa Branca desde 1997, e nesta edição recebe Post Malone, Russ, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Rita Ora, Joss Stone e Years & Years. O Brasil também terá representantes, como a banda Melim, Vítor Kley e Anitta, que é uma das headliners.

Existe um camping no local para quem quiser viver a experiência completa do MEO Sudoeste. Os ingressos para cada dia custam a partir de 50 euros.

Serviço

FMM – Festival Músicas do Mundo

Data: 18 a 27 de julho

Local: Sines e Porto Covo

Ingressos: https://fmm.bol.pt/

Mais informações: http://www.fmmsines.pt

FIMM – Festival Internacional de Música de Marvão

Data: 19 a 28 de julho

Local: Marvão

Ingressos: https://marvaomusic.com/ bilhetes/

Mais informações: https://marvaomusic.com/

Andanças ’19

Data: 4 a 10 de agosto

Local: Castelo de Vide

Ingressos: http://www.andancas.net/2019/ page-71/

Mais informações: http://www.andancas.net/2019

MEO Sudoeste

Data: 6 a 10 de agosto

Local: Zambujeira do Mar

Ingressos: https://sudoeste.meo.pt/ bilhetes/comprar-bilhete/

Mais informações: https://sudoeste.meo.pt/

