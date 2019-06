Vetos podem atrapalhar votação de crédito extra no Congresso

04/06/2019 | 14:43



O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse nesta terça-feira, 4, que ainda estão em andamento as negociações em torno de vetos presidenciais que serão apreciados na quarta-feira. Uma eventual indefinição sobre essas matérias pode atrapalhar a votação do crédito suplementar na sessão conjunta do Congresso Nacional agendada para esta quarta-feira (5).

"(As negociações) Estão indo muito bem. Na realidade, como são muitos vetos, estamos ainda fazendo discussões sobre a apreciação dos vetos. Em cima do projeto, o acordo já está praticamente firmado. Em relação aos vetos, ainda tem conversas que serão feitas ao longo do dia", disse Fernando Bezerra.

Se os vetos não forem apreciados, o governo não consegue votar o projeto de crédito suplementar, que garante o pagamento de subsídios e benefícios e impede o Executivo de descumprir a chamada regra de ouro.

A sessão conjunta da Câmara e do Senado para a votação dos vetos e do crédito extra será realizada na tarde desta quarta-feira.