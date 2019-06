Oposição mobiliza tuitaço contra a reforma e leva hashtag ao 2º lugar no Brasil

04/06/2019 | 14:19



Deputados da oposição e internautas contrários ao governo Bolsonaro se mobilizaram nas redes sociais para fazer um "tuitaço" com o objetivo de alavancar a hashtag #QueReformaÉEssa, criticando e questionando a reforma da Previdência proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Em pouco mais de uma hora o movimento colocou a hashtag em segundo lugar nos Trending Topics do Brasil, no Twitter. A hashtag é o mote da campanha lançada nesta terça-feira, 4

A estratégia dos divulgadores da campanha é popularizar o site reformadaprevidenciabrasil.com.br.

O endereço virtual leva a um site com notícias cujos títulos são críticos à proposta do governo como "Reforma da Previdência de Bolsonaro prejudica professoras", "Economistas questionam necessidade de reforma da Previdência" e "Em dez anos, reforma da Previdência vai acabar com 5 milhões de empregos".

No site, ao clicar no botão "pressione um deputado", o usuário é redirecionado a uma página onde é possível escolher um deputado federal e enviar uma mensagem automática que pede um voto contrário à reforma das aposentadorias. O texto da mensagem argumenta que "essa Reforma perversa vai forçar os brasileiros, principalmente os mais pobres, a trabalharem mais para viver com menos."

A deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, é uma das mais assíduas na alavancagem do questionamento, com mais de 40 postagens sobre a reforma, todas críticas à reforma de Guedes e Bolsonaro.

O gaúcho Pompeo De Mattos, do PDT, afirmou que o sistema de capitalização previdenciária só agrada ao mercado financeiro, enquanto o petista José Guimarães diz que, no Chile, "a reforma de Guedes deixa aposentados na miséria".

Um vídeo do ex-banqueiro Eduardo Moreira, afirmando que o governo mente ao dizer que a reforma ataca os privilégios dos mais favorecidos, é denominador comum entre as postagens dos parlamentares de oposição. A deputada Sâmia Bomfim, do PSOL de São Paulo, compartilhou o vídeo afirmando que a proposta que tramita no Congresso é "o caminho para o fim da seguridade social".

Às 13h50 desta terça-feira, a #QueReformaÉEssa era o segundo assunto mais publicado no Twitter do Brasil. A hashtag era amplamente utilizada por parlamentares do PT, PC do B, PSOL, PDT e PSB.