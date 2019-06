Programa convida startups a criar projetos para combater mudanças climáticas

Da Redação, com assessoria



04/06/2019 | 14:18

A Iberdrola, um dos maiores grupos de energia do mundo, criou o programa Startup Challenge, que quer encontrar e apoiar ideias inovadoras que abordem ameaças ao setor energético global. A primeira de uma série de competições consistirá em pedir aos inovadores e à comunidade de startups do Brasil que apresentem ideias que ajudem a combater o impacto das mudanças climáticas e os fenômenos meteorológicos na rede elétrica. Os interessados podem se inscrever até 30 de junho, por meio do site da Iberdrola, no banner Startup Challenge.

Os aumentos da temperatura e a maior frequência de eventos climáticos extremos são um grande desafio para as operadoras de redes de eletricidade em todo o mundo. Ventos com força de tempestade, elevação dos níveis da água, calor extremo, gelo e neve podem causar grandes danos e interrupções. A Iberdrola está interessada em conhecer ideias que possam auxiliar na prevenção de problemas ou na recuperação da rede após uma tempestade.

Para prevenção, as áreas que poderiam ser exploradas incluem planejamento, operação, manutenção e engenharia para monitorar e gerenciar melhor os ativos de eletricidade antes que eles sejam danificados. Para melhorar a recuperação do serviço, as ideias podem incluir soluções que minimizem o impacto nas residências e empresas quando o dano tiver sido causado.

O projeto vencedor terá a oportunidade de executar um piloto, combinando as habilidades da empresa selecionada com os recursos e conhecimento de mercado da Iberdrola. Caso o projeto piloto seja um sucesso, a Iberdrola irá incluí-lo entre suas ferramentas de manutenção, e a empresa vencedora terá a oportunidade de se tornar um fornecedor. A Iberdrola, por meio do seu programa PERSEO StartUp, também está aberta a discutir a possibilidade de fazer um investimento na empresa vencedora.

