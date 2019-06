LyondelBasell desiste de comprar Braskem

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



04/06/2019 | 13:21



Após um ano de tratativas, a Odebrecht informou, na manhã desta terça-feira (4), que o grupo holandês LyondellBasell desistiu de comprar a Braskem. Em nota, a empresa que controla a companhia petroquímica afirmou que “não houve acordo” e que as negociações “foram encerradas”. O início da conversa se deu em junho de 2018.

Na nota divulgada, a Odebrecht diz que "como acionista controladora da Braskem, seguirá empenhada em identificar e perseguir alternativas que agreguem valor à sua participação na empresa, em linha com a estratégia de estabilização financeira do grupo".

Diante do anúncio as ações da empresa na Bolsa despencaram. O pregão abriu, por volta das 9h desta terça-feira (4), com queda de 19,9%, em cotas de R$ 33. Já ao 12h25 houve recuo de 16,6% a R$ 34,5.

Na última sexta-feira (31), a Braskem assinou com a CGU (Controladoria-Geral da União) e a AGU (Advocacia-Geral da União) acordo de leniência, onde a empresa concordava em pagar R$ 2,87 bilhões à União até janeiro de 2025. Os valores a serem ressarcidos envolvem pagamentos de dano, enriquecimento ilícito e multa no âmbito de contratos fraudulentos que envolveram recursos públicos. A punição também é aplicada devido à edição de atos normativos produzidos a partir de pagamentos de vantagens indevidas.