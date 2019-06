Beatriz Ceschim



04/06/2019 | 13:18

Em junho é comemorado o Mês do Orgulho LGBT. Nesse período, algumas das maiores paradas LGBT são realizadas pelo mundo. O desfile de São Paulo, que é o mais famoso e já uniu cerca de 4 milhões de pessoas em 2012, está programado para dia 23. Já nos Estados Unidos, a parada de São Francisco é a queridinha da comunidade. Ela será realizada em 29 e 30 de junho.

Maiores paradas LGBT do mundo

Confira na galeria as cidades que sediam as maiores paradas LGBT do mundo.