Baep prende criminoso por roubo e clonagem de veículo

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



04/06/2019 | 12:56



Policiais do 6° BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam, na noite desta segunda-feira (3), o comerciante Erick Beijo Vieira, 31 anos, no Baeta Neves, em São Bernardo, por falsificação de veículo modelo Hyndai/HB20s de cor branca.

De acordo com os policiais, durante patrulhamento viram o carro estacionado e fizeram pesquisa de placa, entretanto, nada constava. Vieira desceu do veículo e se apresentou como proprietário do veículo dizendo ser agente penitenciário e apresentando documentos, assim como o licenciamento do carro com o nome da vítima de clonagem.

Os policiais checaram que Vieira estava exonerado do cargo de agente penitenciário. Questionado sobre o veículo, a princípio o homem disse que comprou, entretanto, na sequência informou que recebeu o automóvel como parte do pagamento da venda de uma padaria.

Desconfiados os policiais resolveram checar sinais identificadores de carro, notando que número do chassi, vidros e motor estavam adulterados. Ao pesquisaram, descobriram que o automóvel era de veículo roubado em 20 de abril, na cidade Mongaguá, no Litoral Paulista, e estava com placa clonada.

Ao contatarem o dono do carro que constava na documentação, foi identificado que Vieira estava com automóvel “dublê”. Ele foi indiciado por roubo e clonagem de veíuclo.

O caso está registrado no 1º DP (Centro) de Sã Bernardo.