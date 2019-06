Aneel propõe redução média de 8,37% nas tarifas da Elektro em revisão tarifária

04/06/2019 | 12:28



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs uma redução média de 8,37% nas tarifas da Elektro. Para consumidores conectados à alta tensão, a queda seria de 2,72%, e para a baixa tensão, a redução seria de 11,21%.

O reajuste foi calculado no processo que diz respeito à revisão tarifária periódica, realizado de quatro em quatro anos para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão das distribuidoras.

O processo ficará aberto em audiência pública entre os dias 4 de junho e 19 de julho, com reunião presencial no dia 28 de junho na cidade de Rio Claro. Se aprovadas, as novas tarifas vigoram a partir de 27 de agosto.

A Elektro atende a 2,655 milhões de unidades consumidoras em 223 municípios paulistas e 5 cidades do Mato Grosso do Sul.