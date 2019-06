Plataforma de viagem lança ferramenta de encontros entre quem mora longe

Da Redação, com assessoria



04/06/2019 | 12:18

A plataforma de planejamento de viagens KAYAK lançou o KAYAK Encontros. A ferramenta se propõe a facilitar o encontra entre pessoas que moram longe uma da outra.

A ferramenta pede que o usuário insira as cidades de origem das duas pessoas que pretendem se encontrar e a data da viagem. A partir destas informações, ela indica destinos interessantes próximos aos viajantes, com o custo total de passagens para os dois.

“A ideia é que pessoas que moram em diferentes estados possam usar o Encontros para descobrir novos destinos juntos. É especialmente útil para casais e familiares que viajam com frequência para se encontrar e que queiram variar o roteiro e viver novas experiências”, afirma Eduardo Fleury, Líder de Operações do KAYAK no Brasil.

Na hora de marcar o encontro, é importante ter em mente que o preço de passagens indicado é o das últimas 48 horas da pesquisa. Por isso, ele pode varias de acordo com as flutuações normais de tarifas.

