Ao homenagear o marido, Ivete Sangalo entrega apelido carinhoso que deu a ele

04/06/2019 | 12:11



Ivete Sangalo é conhecida por criar apelidos inusitados para todas as pessoas que são próximas à ela! E ao homenagear o marido, Daniel Cady, que faz aniversário nesta terça-feira, dia 4 de junho, ela entregou a forma carinhosa como chama o amado!

Ao postar uma foto em que ele aparece mergulhando, a cantora escreveu o seguinte na legenda:

Um presente do mar. Foi no mar que eu lhe conheci. Essa foto diz muito sobre você. Como você gosta de viver, envolto num ambiente de paz , equilíbrio e muito prazer. Te amo, Dérei! Você é o tesouro que eu buscava na minha vida. Além de lhe amar muito, admiro o homem especial e talentoso que você , o paizinho amoroso exemplo lindo pros nossos filhos. Feliz aniversário sempre. Feliz com nossa família e com o mar. Você me dá sorte, meu amor.

Dérei é inusitado, porém bem no estilo de Veveta, não é mesmo?