Revista traz capa com personalidades brasileiras LGBTs como super-heróis

No mês de junho, considerado da diversidade, a revista Le Monde Diplomatique Brasil traz uma edição histórica: personalidades brasileiras LBGTs retratadas como super-heróis.

Pabllo Vittar, Daniela Mercury, Leão Lobo e Laerte entre outros foram retratados, como ilustração, por Caio Borges. "Tire seu preconceito do caminho que eu quero passar com o nosso amor", diz o título da capa, toda trabalhada nas cores do arco-íris.

A publicação está repleta de reportagens especiais sobre representatividade, homofobia e o atual cenário político. O professor de Direito da Unifesp Renan Quinalha faz uma análise da conjuntura dos direitos LGBT no governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, apontando riscos e também com perspectivas de avanços em outras áreas, como a jurídica. "Sob regime homofóbico e no mês da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, a edição de junho do Le Monde Diplomatique Brasil já está no ar!", diz a legenda da capa da revista no Instagram.

"Que honra fazer parte disso ao lado de tantos que admiro! Muito obrigado", escreveu Pedro HMC, criador do canal Põe Na Roda, no YouTube. A Le Monde Diplomatique de junho também traz textos de ativistas como Maju Giorgi, do grupo Mães pela Diversidade, de Renan Quinalha e Symmy Larrat.