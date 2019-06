Indústria opera 17,3% abaixo do pico de produção visto em maio de 2011, diz IBGE

04/06/2019 | 11:32



A alta de 0,3% registrada pela indústria em abril ante março diminuiu ligeiramente a distância entre o patamar de produção atual e o ponto mais elevado já registrado na série histórica da Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em abril, o patamar de produção estava 17,3% menor que o auge alcançado em maio de 2011, em nível semelhante ao de janeiro e fevereiro de 2009.

"Permanece nesse patamar já há algum tempo", ressaltou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE.

No mês de abril, a fabricação de bens de capital estava 33,7% abaixo do pico de produção registrado em setembro de 2013, enquanto os bens de consumo duráveis operavam 24,0% aquém do ápice de produção visto em junho de 2013.

Já os bens intermediários estavam 18,7% abaixo do pico visto em fevereiro de 2011.