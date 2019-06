Real Madrid anuncia contratação do sérvio Jovic, atacante do Eintracht Frankfurt

04/06/2019 | 10:38



Depois de uma temporada sem Cristiano Ronaldo e seus gols, Real Madrid deu um passo para preencher esse buraco ao oficializar nesta terça-feira a contratação do atacante sérvio Luka Jovic. "Um atacante poderoso, com qualidade técnica e faro de gol. Ele é forte com os dois pés e sua finalização é incomparável", disse o clube em seu site oficial.

Jovic, de 21 anos, marcou 17 gols em 32 jogos do Campeonato Alemão pelo Eintracht Frankfurt na temporada 2018/2019. Ele acertou um contrato por seis anos com o clube, que será assinado após a aprovação nos exames médicos.

O jornal esportivo espanhol Marca publicou que o clube vai pagar 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 261 milhões), com um bônus de 5 milhões de euros (R$ 22 milhões), caso metas sejam cumpridas, pela aquisição. E 30% do valor da transação será repassado ao Benfica, time anterior do sérvio.

Jovic chegou ao Benfica, após passagem pelo Estrela Vermelha, em janeiro de 2016 e juntou-se ao Frankfurt por empréstimo em 2017. Inicialmente reserva sob o comando do técnico Niko Kovac, assumindo a titularidade com o treinador Adi Hutter na última temporada, o que levou o clube a adquiri-lo por cerca 10 milhões de euros em abril (R$ 44 milhões)

Além de ter marcado 17 vezes no Campeonato Alemão, sendo cinco na goleada por 7 a 1 sobre o Fortuna Düsseldorf em outubro, Jovic fez outros dez na Liga Europa, só ficando atrás do atacante francês Olivier Giroud, do Chelsea, com 11, na disputa pela artilharia da competição.

"Do ponto de vista esportivo, Luka Jovic é uma enorme perda para nós", disse o presidente do Frankfurt, Fredi Bobic. "Mas ficou claro que todo jogador tem seu preço. É um importante e bom negócio de venda para o Eintracht Frankfurt."

Convocado pela Sérvia para a Copa do Mundo de 2018, Jovic vai competir com o atacante francês Karim Benzema pela titularidade no Real Madrid, que também tem Gareth Bale, Lucas Vazquez, Mariano Diaz e Vinicius Junior como opções para o setor ofensivo.