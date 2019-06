Sandra Matarazzo é demitida de O Aprendiz e desabafa: - Como líder, fui responsável pelos erros

04/06/2019 | 10:11



A influencer digital de gastronomia Sandra Matarazzo não faz mais parte da disputa pelo prêmio de O Aprendiz, reality show da Band apresentado por Roberto Justus. Apesar de ser uma das favoritas do público e do próprio comandante do programa, ela foi demitida por Justus na noite da última segunda-feira, dia 3, após o apresentador apontar uma sucessão de erros da equipe Hashtag em uma prova considerada desastrosa por ele.

Para que entenda, as equipes precisavam desenvolver um vídeo para uma uma rede varejista de eletrônicos e móveis

. No entanto, o material da equipe de Sandra, além de entregue com atraso, foi duramente criticado até mesmo pelo cliente. Com isso, a sala de reuniões foi tensa, quase pegando fogo quando Taty Ferreira discordou de Justus e garantiu que o vídeo era superior ao produzido pela equipe Share, que ganhou a competição.

Apesar da teimosia em confrontar o resultado, o apresentador preferiu mantê-la, principalmente em razão de ter espírito ousado e desafiador. Já Sandra, a líder do grupo, sofreu duras críticas por ter entregado o vídeo fora do prazo e acabou tendo que deixar o programa.

- Stop motion depende muito do tempo de produção. Se a gente entregasse o vídeo antes, a gente teria tido o mesmo resultado, porque não estaria o vídeo completo. O que entregamos também não estava 100%. Precisávamos de mais uma hora ainda para ficar do jeito que eu tinha pensado exatamente, disse em entrevista ao site oficial do programa.

Além do atraso, a equipe Hashtag foi criticada por falta de inserção da marca que fez parte da prova do desafio da semana no vídeo feito para o cliente.

- Eu concordo, tanto que eu disse isso em vários momentos da prova. Acredito que eu sendo líder, eu deveria ter imposto a minha posição e o que eu achava em relação a isso. Diversas vezes eu disse que tinha que colocar mais o logo da marca. A Taty dizia que não e o [Gabriel] Gaspa concordava com ela. Mesmo eu sendo líder, eu não quis parecer uma pessoa incisiva e que toma as decisões sozinhas. Eu achava que em três pessoas dava para definir tudo junto e em comum acordo. No final, quando eu fui ver o vídeo, não tinha nada. Eu incluí a marca no final, senão nem isso tinha, completou Sandra.

Questionada se concordava com a demissão por Roberto Justus, a influencer de gastronomia disse:

- É uma questão de ponto de vista. Por um ângulo, eu acho que foi a decisão certa, por outro ângulo eu acho que não. Eu concordo que eu deveria ter sido demitida pelo fato de eu ser a líder, por ser responsável por tudo que aconteceu. Como em uma empresa, a responsabilidade é do dono, não dos funcionários. Eu, como líder, fui responsável pelos erros.

Com apenas cinco pessoas na competição - Taty, Erasmo Viana, Gabi Lopes, Gabriel Gasparini e Nana Rude -, Sandra revelou quem quer que ganhe O Aprendiz.

- Eu estou torcendo para o Gaspa. Eu acho que ele teve uma boa desenvoltura e uma boa média em todo o programa. Você não ganha O Aprendiz por apenas um episódio e eu acho que ele teve um bom desempenho, finalizou.