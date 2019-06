Beyoncé surge dublando Nala pela primeira vez em novo teaser de O Rei Leão

04/06/2019 | 10:11



Desde que foi anunciada a participação de Beyoncé no live action de O Rei Leão uma grande expectativa se instalou entre os fãs do filme e da cantora. Mas, para nossa felicidade, a espera finalmente acabou pois a Disney divulgou na última segunda-feira, dia 3, um novo teaser em que a cantora aparece dublando a leoa Nala pela primeira vez!

No vídeo, que tem cerca de trinta segundos, Beyoncé fala diretamente para o protagonista Simba, dublado por Donald Glover.

- Simba, precisa ocupar seu lugar como rei. Precisamos de você, diz a leoa no vídeo, que traz cenas inéditas do filme.

Para quem não lembra, Nala faz um par romântico com Simba assim que o encontra anos após o seu exílio, provocado pela morte do pai, Mufasa, nas mãos do tio Scar. Ela conta para o herói sobre a situação precária do reino, agora governado pelo vilão, e os dois engatam um romance.

Em O Rei Leão, que está com estreia prevista para o dia 18 de julho, Beyoncé fará um dueto com Donald Glover na nova versão de Can You Feel the Love Tonight, um dos hits do filme original. O elenco do novo filme ainda inclui outros astros, como Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, John Oliver e James Earl Jones.