Anitta posta foto abraçada com Pedro Scooby

04/06/2019 | 10:11



O namoro de Anitta e Pedro Scooby continua dando o que falar na internet! Depois que Luana Piovani revelou para os seguidores qual foi a reação do filho Dom, de sete anos de idade, ao descobrir que o pai estava namorando a cantora brasileira e também explicar que ficou sabendo através das redes sociais que o ex-marido estava de namorada nova, o surfista respondeu internauta que o alfinetou por não ter conversado com a ex-mulher antes da relação vir à tona.

Tanto amor, carinho e respeito. Custava ter falado para a Luana antes? Só isso, só falar: olha, estou com a Anitta, estamos viajando juntos, não sei o que é, mas por respeito a você, por ela ser famosa e sabendo que pode vazar, vou te falar antes. Só faltou isso, escreveu internauta.

A resposta de Pedro, claro, viralizou nas redes sociais e diversos perfis no Instagram passaram compartilhar o print da mensagem. Na publicação, o surfista explica que Luana Piovani também não lhe contou antes que se relacionou com outra pessoa.

Ela deu satisfação quando estava com outro cara? Não né? Obrigado, disse Scooby.

Anitta, por sua vez, parece não estar muito preocupada com os ataques que anda sofrendo em seu perfil no Instagram. Em meio às críticas que vêm recebendo por causa do namoro, a cantora brasileira divulgou mais uma foto ao lado de seu novo amor.

Cartão postal, escreveu ela na legenda de foto em que aparece recebendo abraço de Scooby.