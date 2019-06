Nicole Bahls acusa Clara Maia de dar em cima de Marcelo Bimbi e causa confusão no Power Couple: - É a coisa mais grave que poderia acontecer

04/06/2019 | 10:11



O Power Couple parecia estar mais tranquilo depois da saída de Kamilla e Eliéser do programa na última semana. Mas Nicole Bahls acabou cirando o maior climão ao acusar Clara Maia de ter dado em cima do marido dela, Marcelo Bimbi. A ex-panicat contou a história para André Coelho e criou um mal estar na mansão Power.

Tudo começou depois de todos os casais passarem por uma noite de descontração. Antes de deitar, Nicole chamou o ex-participante do De Férias com o Ex Brasil e soltou:

- A Clarinha está dando em cima do Marcelo. Abre seu olho que vai dar babado.

Na hora, ele não teve reação e só conversou com sua mulher mais tarde, no quarto.

No dia seguinte, Clara estava revoltada com a situação e desabafou com alguns participantes antes de Nicole acordar:

- Ela tapou o microfone e falou que eu estava dando cima do Marcelo. e ela falou para o André que vai dar babado. Só que ela vai ter que repetir na minha cara. Eu sou sempre muito aberta, mas a Nicole não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira que fala algo sobre mim.

Chateado com a situação, André também desabafou:

- Desde o primeiro dia ela e o Marcelo vêm pedindo respeito, mas não dão respeito para ninguém.

E Clara ainda disparou:

- Isso é a coisa mais grave que poderia acontecer aqui. passa um pouco do aceitável.

E ao falar sobre o Marcelo, Clara ainda disse:

- Não tem como. É a pessoa que eu menos falo aqui, não troco olhar. Eu tenho pavor dele, acho ele um idiota. Meu Deus.

Mais tarde, Nicole procurou o casal para se desculpar sobre o que havia dito e culpou a bebida.

- Não tinha nada demais, é que eu bebi. Eu juro, não tem nada. Te peço perdão, de coração. E nem vou mais beber nada. Quando eu lembrei eu falei: Meu Deus, isso é muito grave.

Ao ouvir a explicação ao lado do companheiro, Clara disse que a acusação foi muito grave realmente, falou que tem sorte de Coelho confiar nela e acabou desculpando Nicole. Mas depois, em conversa com as outras mulheres do reality show, a influencer digital disse que a ex-panicat agiu com maldade.

- Se fosse ao contrário, imagina o show que não ia dar?. Foi uma situação que ela inventou na cabeça dela. É o nível mais hard (duro), ou de loucura ou de maldade. Temos duas vertentes. Não temos outra.

Babado, não? O que será que essa história ainda vai render?