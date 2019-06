Parque Nacional Serra da Bocaina tem programação para o feriado

Redação



04/06/2019 | 10:18

O roteiro “Caminho da Bocaina – Uma Peregrinação na Natureza” é uma travessia no Parque Nacional Serra da Bocaina, localizado na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O percurso é uma boa opção para quem gosta de se aventurar em locais afastados de tudo.

Parque Nacional Serra da Bocaina

Divulgação Passeio na Serra da Bocaina

O roteiro, criado em 2016, tem 93 km de extensão, integrando as cidades do Vale Histórico Paulista. O percurso passa pelos municípios de Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Arapeí e termina em Bananal, sem passar pelos centros “urbanos”.

Seu trajeto é totalmente na montanha, com muitos visuais de tirar o fôlego, como florestas, pequenas propriedades rurais e cachoeiras.

Passeio no feriado

É neste cenário que a agência de ecoturismo MW Trekking realizará o roteiro “Caminho da Bocaina”, programação especial para o feriado de Corpus Christi, de 20 a 23 de junho.

Divulgação Vista do Parque Nacional da Serra da Bocaina

A programação começa no dia 20 de junho, com check-in na sede da agência, de onde partirá a condução para o sertão de Silveiras, cidade onde começará a aventura. Durante os 4 dias de passeio, acontecerão paradas para curtir as paisagens, com direito a banhos de cachoeiras, caminhadas em vales e sertões e observação de pássaros.

As cachoeiras Dos Pilões, das Marrecas e do Jacu Pintado são alguns dos grandes destaques do roteiro.

Serviços

O pacote custa R$ 1.671 por pessoa. Ele inclui transporte, alimentação, pernoites, serviço de segurança, guias especializados, seguro viagem e autorização para entrar no Parque Nacional da Serra da Bocaina.

As pernoites acontecem em pousadas e em casas de pau a pique de colonos no meio da floresta. Vale lembrar que este roteiro tem um grau alto de dificuldade e, portanto, não é recomendável para pessoas com pouca resistência ou sedentárias.

