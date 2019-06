Novidades da Apple: morte do iTunes, iOS 13 com modo noturno e muito mais

Bianca Bellucci



04/06/2019 | 10:18

Durante esta semana, a Apple realiza sua conferência anual para desenvolvedores, chamada de WWDC 2019 (Worldwide Developers Conference). A seguir, você confere um resumo dos principais anúncios feitos pela empresa da maçã.

iOS 13

A nova versão do sistema operacional da Apple traz como maior novidade o modo noturno. A função se estenderá para todos os aplicativos nativos, incluindo Mapas, Notas, Calendário, Música e Mensagens, sem contar que as notificações também terão seu próprio dark mode.

Outra novidade é o teclado com função de deslizar os dedos em cima das teclas, algo bem parecido com que o SwiftKey ou o Swype já oferecem para o Android. No iOS, o recurso se chamará Quick Path.

A Apple também garante que o iOS 13 facilitará a vida de quem tem internet problemática: as instalações de aplicativos serão 50% menores e as atualizações, 60% menores. A marca ainda promete que os apps vão carregar até duas vezes mais rápido.

O iOS 13 chega aos dispositivos em setembro de 2019. Será compatível com versões do celular a partir do iPhone 6s.

macOS Catalina e a morte do iTunes

A nova versão do macOS tem como principal novidade a morte do iTunes. Agora, as funções do programa serão desempenhadas por três aplicativos distintos. São eles: Apple Music, Apple Podcasts e Apple TV. Cada um atuará de forma independente.

Outro anúncio que vale destaque é o Find My, recurso que combina Find My iPhone e Find My Friends. Aqui, a ideia é encontrar dispositivos da Apple que estão offline. A novidade fica por conta de um bloqueio que deixará o aparelho inutilizável em casos de perda ou furto.

O macOs Catalina também chega em setembro de 2019. Será compatível com MacBook 2015 ou superior, MacBook Air 2012 ou superior, MacBook Pro 2012 ou superior, Mac mini 2012 ou superior, iMac 2012 ou superior, iMac Pro 2017 ou superior, e Mac Pro 2013 ou superior.

Sign-in with Apple

A Apple desenvolveu uma espécie de “conta fantasma” para aumentar a segurança de seus usuários no iOS e macOS. A ideia é que, em vez de utilizar suas credenciais do Facebook ou do Google para acessar determinado serviço ou site, a empresa crie uma conta temporária por meio do Sign-in with Apple.

Estes endereços temporários são responsáveis por encaminhar as solicitações e informações para seu e-mail real. Assim, na prática, a empresa conversará apenas com a conta fantasma, não podendo acessar seus dados – ou até enviar spam.

Mac Pro 2019

O novo computador de mesa desenhado para profissionais. A configuração inicial tem 32 GB de memória RAM e 256 GB para armazenamento interno – expansível para até 1,5 TB. A arquitetura de memória permite 6 canais e 12 slots DIMM físicos e são 8 espaços para uso de PCI Express.

Vale ressaltar que a Apple resolveu o problema de troca de peças que aparece na versão anterior. O gabinete do Mac Pro 2019 é de aço inoxidável e pode ser aberto por ambos os lados, em 360 graus. Toda essa facilidade, entretanto, não impediu os internautas de comparem o design com um ralador de queijo.

O preço do modelo mais básico começa em US$ 5.999. Estará disponível no mercado a partir de outubro de 2019.

iPadOS

Pela primeira vez a Apple criou um sistema operacional dedicado ao seu tablet. O objetivo era criar um software que fosse mais voltado para a parte multitarefa do dispositivo. Sem contar as melhorias de usabilidade.

O que vale destacar, no entanto, é que o iPad agora é compatível com pendrive e cartão SD. Também será possível usar o tablet como segundo monitor do Mac.

O iPadOS, que chega em setembro de 2019, é compatível com iPad Pro (9,7, 10,5, 11 e 12,9 polegadas), iPad de quinta e sexta geração, iPad mini 4 e mini quinta geração, iPad Air de terceira geração e iPad Air 2.

watchOS 6

O novo sistema operacional deixa o smartwatch da Apple mais independente. Isso porque os programadores poderão criar aplicativos que rodam somente no relógio, sem depender de um iPhone, como ocorre atualmente. E mais: uma App Store específica para o dispositivo também estará disponível.

O watchOS 6 ainda traz uma série de novas watchfaces e até a possibilidade de ativar um som ou uma vibração na virada de cada hora. Novos aplicativos nativos, como gravador de voz e calculadora, também chegam ao sistema.

O software estará disponível a partir de setembro de 2019. Será compatível com todos os Apple Watches, do Series 1 ao Series 4.

