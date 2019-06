'Disque Amiga Para Matar' terá segunda temporada, mas só em 2020

04/06/2019 | 09:49



Os espectadores de Disque Amiga Para Matar podem se preparar para uma segunda temporada da trama, mas que virá apenas em 2020. A informação foi divulgada por Liz Feldman, criadora da série, nesta segunda-feira, dia 3.

O seriado, disponível na Netflix, conta a história de uma viúva disposta a resolver a morte recente do marido. Jen é interpretada pela atriz Christina Applegate e encontra em Judy, papel de Linda Cardellini, o apoio que precisa para executar seu plano.

As duas se encontram em um grupo de apoio para pessoas que passam pelo processo de luto e se tornam amigas. A expectativa é a de que a próxima temporada de Disque Amiga para Matar tenha dez episódios.

No perfil de Liz Feldman no Instagram, a criadora da série comemorou. "Segunda temporada com essas duas", escreveu ela na legenda da foto na qual aparecem Applegate e Cardellini.