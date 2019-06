Da Redação, com assessoria



Além de conferir o estado do conjunto mecânico, é preciso analisar a pintura do carro usado antes da compra. Para facilitar o processo, a PPG, fabricante de tintas, separou algumas dicas sobre o que verificar nessa parte de um seminovo para se fechar um bom negócio.

Dicas pintura do carro usado

Pontos que devem ser checados

Manchas, emendas de retoques e diferenças de tonalidade cor entre as peças são alguns detalhes que merecem atenção. Existe a possibilidade de o veículo estar com a pintura manchada devido a uma má reparação, por exemplo, na qual a aplicação da tinta foi feita de forma incorreta, podendo ocasionar diferenças de tonalidade de cor entre as peças do veículo. É muito importante fazer a avaliação da pintura em um local com boa iluminação e, se possível, durante o dia, na luz natural.

O desgaste do verniz também precisa ser analisado. As condições climáticas, como sol, chuva e sereno, e as agressões por produtos químicos durante as lavagens, podem causar alguns danos. Dessa forma, o verniz se desgasta e perde a camada de proteção sólida, deixando a tinta mais vulnerável, conhecida como pintura queimada.

Também é recomendável verificar se há emendas na pintura e manchas ou textura no verniz. Além disso, vale checar possíveis riscos profundos e pequenos amassados.

Maresia

A maresia cria um ambiente com sais marinhos em suspensão nas regiões próximas das praias. Esses sais são corrosivos, o que faz com que a pintura sofra desgastes mais graves. Lavar sempre o veículo para retirar o sal e proteger partes expostas com capas específicas, ou em garagens apropriadamente fechadas, são ações recomendadas para aumentar a conservação da pintura. Na rua, deixar o carro estacionado em áreas menos expostas também ajuda na manutenção.

