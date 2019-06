Ex-stylist de Gaga, Brandon Maxwell é eleito melhor estilista feminino do ano

04/06/2019 | 08:16



Considerado o prêmio mais importante da moda nos Estados Unidos, a edição 2019 do CFDA (Conselho dos Estilistas de Moda da América, na sigla em inglês) reuniu os principais nomes da indústria no Museu do Brooklyn na noite desta segunda-feira, 3. Presidido por Tom Ford, que assumiu o posto após a saída de Diane Von Furstenberg, o evento teve como seu principal vencedor Brandon Maxwell, eleito Melhor Estilista de Moda Feminina.

Maxwell, que venceu nomes como Marc Jacobs e a dupla Kate Mulleavy e Laura Mulleavy (Rodarte) na categoria, começou sua carreira como assistente de styling para Lady Gaga, em 2010, sendo promovido a diretor de moda da cantora dois anos depois. Em 2015, ele fundou sua marca homônima e já vestiu nomes como Michelle Obama, Meghan Markle, Oprah Winfrey e Blake Lively.

Os outros três vencedores da noite foram Rick Owens, como Melhor Estilista de Moda Masculina; Emily Adams Bode (Bode), como Estilista Revelação; e a The Row, grife das irmãs Ashley e Mary-Kate Olsen, como Melhor Estilista de Acessórios.

O Conselho elegeu ainda Jennifer Lopez como Ícone da Moda, prêmio que já foi recebido por Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé e Naomi Campbell em anos anteriores. De acordo com o comunicado, a cantora, que foi vestida de Ralph Lauren à premiação, foi homenageada por "usar roupas como uma forma de expressar confiança e poder".

Ao longo da noite, a lista de personalidades homenageadas por sua contribuição à indústria da moda também incluiu Carine Roitfeld, ex-editora da Vogue Paris; Sarah Burton, atual diretora criativa da grife Alexander McQueen; e o figurinista Bob Mackie, conhecido por seu trabalho com nomes como Cher, RuPaul e Diana Ross.

A boneca Barbie também recebeu sua própria honraria e ganhou o Tributo da Diretoria. "Seu alcance social continua a crescer na casa dos milhões. Ela já concorreu à presidência seis vezes e venceu Neil Armstrong na corrida à lua. E, com 60 anos de experiência e mais de 200 carreiras, ela criou uma marca permanente na sociedade enquanto inspira todas as gerações a acreditarem que podem ser o que quiserem", explicou o conselho do CFDA.