Festa Junina em Maceió: resort terá apresentações de cordel e forró ao vivo

04/06/2019 | 08:18

O Pratagy Beach All Inclusive Resort Wyndham entra em clima de São João durante o mês de junho. O resort vai organizar uma Festa Junina em Maceió (AL), com direito a comidas típicas e apresentações de cordel, arrasta pé e forró ao vivo.

Festa Junina em Maceió

Divulgação Festa junina do Pratagy Beach, em Maceió

Os festejos ocorrerão sempre aos sábados, das 19h às 23h, durante todo o mês de junho. A ideia é oferecer tudo que uma autêntica festa junina nordestina deve ter.

O visitante vai encontrar barraquinhas com comidas e jogos típicos, como pescaria, jogos das argolas e touro mecânico. Fogueira, roupas multicoloridas e cheias de adornos, oficinas infantis, gincanas, brincadeiras, apresentação de quadrilha e casamento caipira também vão animar a festa.

Além das atrações típicas, o resort conta ainda com convidativas piscinas (adulto e infantil), quadra poliesportiva, salão de jogos, playground, beach vôlei e locais para prática de esportes náuticos, como caiaque e stand up paddle. De quebra, o local ainda tem a praia de Pratagy à disposição.

Serviço

Divulgação Brincadeiras tópicas integram a lista de atrações na festa

Os pacotes para se hospedar no resort e aproveitar a Festa Junina em Maceió saem a partir de R$ 2.520 por casal, com mínimo de três noites em apartamentos studio casal e serviço all inclusive. Para quem planeja viajar em família, vale lembrar que crianças de até 12 anos, acompanhadas de até 2 adultos, não pagam.

