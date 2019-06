04/06/2019 | 07:42



O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul sofreu contração anualizada de 3,2% no primeiro trimestre de 2019, a maior desde 2009, segundo dados oficiais divulgados hoje.

Apenas no setor agrícola, houve queda anualizada na produção de 13,2% nos primeiros três meses do ano. Já os segmentos de mineração e manufatura registraram contrações de 10,8% e 8,8%, respectivamente, em meio a cortes no fornecimento de energia elétrica que atingiram empresas e consumidores sul-africanos no primeiro trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.