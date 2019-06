04/06/2019 | 07:13



Estreia no dia 11, às 23h, no canal Max, a quarta temporada da série Gomorra, que terá ao todo 12 episódios, que foram filmados em Nápoles, Bolonha e Londres. Baseada no livro de Roberto Saviano, que vendeu mais de 10 milhões de exemplares, obra recria o universo de disputas de poder entre as grandes famílias da Camorra napolitana.

Nesta nova fase, os personagens centrais Genny (Salvatore Esposito) e Patrizia (Cristiana DellAnna) terão que estabelecer um novo equilíbrio de poder. E, nesta terça, 4, o canal programou uma maratona com os 12 episódios da terceira temporada de Gomorra, a partir das 14h50.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.