Vendas de veículos somam 1,08 milhão em todo o País

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



04/06/2019 | 07:13



Desde 2015, as vendas de veículos novos no País não superavam a marca de 1 milhão nos cinco primeiros meses do ano. De janeiro a maio, os emplacamentos voltaram a este patamar e registraram 1,084 milhão de unidades, alta de 12,5% ante igual período em 2018 (964.664). Se considerados somente os números de maio (245.466), o mês é o melhor em cinco anos.

Os dados foram divulgados ontem pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) e contemplam automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Os números de maio são 21,6% superiores aos do mesmo mês de 2018, quando o registro chegou a 201.864 – impactado pela greve dos caminhoneiros – e 5,8% ante abril (231.939).

Na avaliação do presidente da federação, Alarico Assumpção Júnior, em maio, o mercado apresentou estabilidade, que é o “reflexo da frustração da população, causada pela demora na aprovação das reformas, o que resulta na queda das expectativas, tanto do consumidor quanto do empresário”, explicou, destacando que o comprador se manteve cauteloso e postergou a decisão de compra. Quanto a maio de 2018, à época a base de comparação estava menor, devido à greve, por isso a alta expressiva.

O coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero destacou que os dados não mostram retomada firme.“Isso deve acontecer mais para o fim do ano, considerando cenário de aprovação de reformas e queda na taxa Selic.”

Na região, houve 19.028 emplacamentos neste ano (980 mais que em 2018), sendo 3.870 em maio, alta de 13,8%.