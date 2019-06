Disputa aberta pela vice de Filippi

Raphael Rocha



Com a definição interna de José de Filippi Júnior como candidato à Prefeitura de Diadema pelo PT no ano que vem, o diretório petista da cidade começa a presenciar disputa pelo posto de vice. Dois nomes já se apresentaram nos bastidores: o vereador Ronaldo Lacerda e Claudionor Vieira do Nascimento, coordenador do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC – ele é quem está à frente da subsede da entidade em Diadema. A favor de Lacerda há a expressiva votação em 2016 (5.700 adesões, melhor desempenho da cidade) e a penetração junto a movimentos de moradia. Claudionor conta com peso do sindicalismo, com boa presença no território diademense. Aliás, nos dois últimos mandatos como prefeito (2001 a 2008), Filippi teve um sindicalista ao seu lado: Joel Fonseca.

Afago

Eleito na sexta-feira presidente nacional do PSDB, o ex-deputado federal Bruno Araújo tratou de colocar panos quentes na crise interna, pelo menos no que diz respeito ao Grande ABC. Depois de ver o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), fora da executiva nacional – será suplente –, Araújo fez afago público ao chefe do Executivo da região. O dirigente disse que Morando irá coordenar as regiões metropolitanas pelo País. “Vai ajudar muito no crescimento do nosso partido. A exemplo de sua grande experiência e trajetória que culminou em sua vitória histórica sobre o PT, em São Bernardo”, escreveu Araújo, em seu perfil no Twitter. Estava tudo certo para que Morando fosse ao menos vogal da executiva nacional, mas briga entre aliados do deputado federal Aécio Neves e do governador paulista João Doria modificou o cenário – pró-Doria, Morando foi afetado diretamente.

Advogados – 1

Causou incômodo a informação trazida por este Diário na edição de ontem sobre a contratação de advogados particulares pelo presidente da Câmara de Mauá, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), para defendê-lo em ações que questionam o impeachment do ex-prefeito Atila Jacomussi (PSB). Ao menos dois vereadores prometem questionar oficialmente, já na sessão de hoje, o mandatário do Legislativo a respeito do caso.

Advogados – 2

Um deles é o pai do prefeito cassado, o vereador Admir Jacomussi (PRP). Jacó, como é conhecido, prepara requerimento ao presidente da casa para saber os motivos pelos quais Neycar contratou o renomado escritório da família Rollo em vez de acionar o departamento jurídico que o Legislativo tem à disposição. Outro que não escondeu a irritação foi Ricardinho da Enfermagem (PTB), que, nos corredores da Câmara, fez questão que ouvissem sua reclamação.

Movimentação

Vereador de Santo André, Eduardo Leite (PT) compartilhou nota publicada no sábado nesta coluna sobre a possibilidade de ele ser candidato a prefeito em 2020 – falou estritamente da charge, sem citar o conteúdo. Observadores do petismo andreense interpretaram que esse foi o passo mais concreto que Eduardo deu até agora para se firmar como prefeiturável do partido. Ele disputa internamente com a vereadora Bete Siraque, com os ex-prefeitos João Avamileno e Carlos Grana, além dos ex-deputados Professor Luizinho e Luiz Turco.

Propaganda imprópria

O vereador André Scarpino (PSDB), de Santo André, adotou meio impróprio para divulgar o 3º Fórum de Prevenção e Combate ao Bullying e e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes na cidade. A equipe do parlamentar colou folders em pontos de ônibus, o que é vedado pela legislação. O evento, inclusive, já passou – foi realizado no dia 17 de maio –, mas o material permanece em algumas paradas do transporte coletivo no município.