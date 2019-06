CPI convocará reitor da FSA para audiência

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instalada na Câmara Municipal de Santo André para apurar irregularidades na FSA (Fundação Santo André) aprovou, ontem, a convocação do atual reitor da instituição de ensino superior, Rodrigo Cutri, para audiência.

“Tomamos decisão hoje (ontem) de convocar o atual reitor da Fundação, Rodrigo Cutri. Sugerimos de duas a três datas em junho para comparecimento (dele) na Câmara”, observa o presidente do Legislativo andreense, Pedrinho Botaro (PSDB).

Instalada em 1º de abril, a CPI tinha como objetos apurar eventuais irregularidades na contratação do ex-reitor, Francisco José Santos Milreu, e sua aprovação no concurso público em março. A FSA, entretanto, anulou o contrato de trabalho do ex-reitor em 6 de maio, sob alegação de que sindicância interna comprovou que o docente não havia se submetido a certame público para ingressar na instituição, o que é proibido por lei. Um dia depois, a Fundação anunciou a anulação parcial do certame realizado por Milreu em 22 de março – e que é alvo de inquérito civil instaurado em 26 de março pelo MP (Ministério Público). Segundo o órgão estadual, a investigação segue tramitando normalmente.

A comissão pretende indicar ao MP (Ministério Público) em seu relatório final que o concurso público realizado em 22 de março seja totalmente anulado.

(colaborou Fábio Martins)