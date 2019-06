Para Alex Manente, discussão da Linha 18 tem de ser transparente

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



04/06/2019 | 07:22



Deputado federal por São Bernardo, Alex Manente (Cidadania) criticou a falta de transparência do governo do Estado no debate sobre possibilidade de mudança do modal da Linha 18-Bronze do Metrô, que ligará o Grande ABC à Capital. O parlamentar pediu que a administração de João Doria (PSDB) promova debates e audiências públicas para ouvir todos os atores envolvidos sobre eventual troca, de monotrilho para BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade).

“Grande ABC precisa ter meio de transporte para a Capital. Não é possível que quase 3 milhões de pessoas fiquem fora do mapa da ligação da Capital no Estado mais rico do País. É preciso maior agilidade na execução deste projeto. Faz quase uma década que se discute implantação”, disse Alex. “Qualquer modificação tem de ser debatida com toda sociedade. É preciso verificar custos, investimentos e a atração de logística. O debate está muito fechado.”

O deputado relembrou que, em 2015, promoveu audiência pública na Câmara Federal sobre o tema. No encontro, houve especialista que sugeriu a adoção do BRT, até porque havia se passado um ano da assinatura do contrato de PPP (Parceria Público-Privada) e nenhum avanço tinha sido registrado. Houve também defensores do monotrilho. Alex ressaltou que audiências como a idealizada há quatro anos são fundamentais para “ouvir toda a sociedade”. “Não pode haver decisão unilateral.”

Doria afirmou que neste mês vai divulgar resultado de estudo que a Secretaria de Transportes Metropolitanos capitaneia a respeito da Linha 18-Bronze. Ele não descartou trocar o monotrilho pelo BRT, a despeito de o contrato com o Consórcio Vem ABC, vencedor da PPP, não prever essa possibilidade de mudança.

Com orçamento de R$ 4,26 bilhões, a Linha 18-Bronze tem previsão de 13 estações em 15,7 quilômetros de extensão, saindo da Estação Tamanduateí, na Linha 2-Verde, na Capital, até o Centro de São Bernardo, passando por São Caetano e Santo André. A estimativa inicial era entregar a obra em 2018, porém, o governo estadual alegou que não obteve autorização para contrair empréstimos internacionais para custear as desapropriações necessárias.

Em novembro de 2018, o Estado optou por não conceder novo aditivo contratual ao Consórcio Vem ABC, justamente com argumento de que estudos técnicos iriam analisar a viabilidade do projeto.

A equipe do Diário procurou também o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT) – outro representante da bancada do Grande ABC no Congresso Nacional –, mas o petista não retornou aos contatos até o fechamento desta edição.