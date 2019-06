Alcolumbre convoca sessão para analisar vetos e PL de crédito suplementar

03/06/2019 | 20:56



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou para esta quarta-feira, 5, sessão do Congresso Nacional para limpar a pauta de vetos que trancam a pauta e abrir caminho para a votação do crédito extra que o governo pediu ao Legislativo para não descumprir a chamada regra de ouro. A sessão conjunta da Câmara e do Senado será realizada às 14h.

Na semana passada, o deputado Hildo Rocha (MDB-MA), relator do projeto, disse que pretende entregar seu parecer dando aval para o governo bancar benefícios sociais com dinheiro de empréstimos até esta terça. No mesmo dia, o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Marcelo Castro (MDB-PI), deve colocar a medida em votação, como item extrapauta.