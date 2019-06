Do Dgabc.com.br



Após a passagem de uma frente fria, ventos úmidos influenciarão as condições de tempo na região do Grande ABC nesta terça-feira.

O dia será de céu predominantemente nublado e com chances de chuva fraca a moderada a qualquer momento.

As temperaturas estarão em declínio, em comparação com esta segunda-feira, com temperatura máxima prevista é de 18°C e a mínima de apenas 11°C, que deverá ser registrada apenas na madrugada de quarta-feira, quando não há mais previsão de chuva. Contudo, as temperaturas seguirão baixas.