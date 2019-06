Thiago Magalhães comenta namoro de Anitta e pai da cantora elogia Pedro Scooby: - Agora tenho um genro maneiro

03/06/2019 | 19:11



O namoro de Anitta e Pedro Scooby ainda está abalando as estruturas da internet! O casal mal assumiu o namoro e já é um dos assuntos mais comentados. Ambos estavam curtindo juntos uma viagem em Bali, na Indonésia, e inclusive o pai da cantora, Mauro Machado, estava presente, tanto que o ex de Luana Piovani publicou uma foto ao lado do sogrão.

Agora, parece que ele conquistou de vez mesmo o pai da funkeira, já que em um Stories, deu a entender que o atual namorado de sua filha é o genro mais legal que já teve. Em um vídeo feito por Anitta, ela explica que o pai estava com dificuldades de usar o Instagram e que Pedro o ensinou alguns truques. Feliz, Mauro declara:

- Agora eu tenho um genro maneiro, me ensinando... um cara atualizado!

E falando em genro, o ex marido de Anitta, Thiago Magalhães, publicou um Stories misterioso, que os fãs acharam ter sido uma indireta:

Se te faz feliz ver o voo dos outros, então você entendeu tudo.

Depois, ele publicou uma foto em que aparece comendo uma sobremesa. Dentre os comentários, segundo informações do Extra, uma seguidora comentou o seguinte:

Daria um lindo par com a Luana Piovani. Um troco em tanto.

Porém, a resposta de Thiago surpreendeu:

Quem dá troco é trocador, bebê. O que a gente tem que dar é mais carinho e amor para os outros.