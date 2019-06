Ponte Preta acerta renovação de empréstimo com meia Matheus Vargas

03/06/2019 | 19:06



A semana começou com uma boa notícia para os torcedores da Ponte Preta e também para o técnico Jorginho. Nesta segunda-feira, a diretoria acertou a renovação de empréstimo com o meia Matheus Vargas junto ao Audax. Resta apenas a assinatura do contrato.

"A situação está muito bem encaminhada e o atleta deve ficar emprestado para a Ponte até o final de 2021, mesmo período do contrato dele com o Audax. A Ponte também terá direito a uma taxa de vitrine progressiva", destacou Gustavo Bueno, executivo de futebol do clube.

O empréstimo de Matheus Vargas com a Ponte se encerrou na última quinta-feira e demorou para ser prorrogado porque o meia ainda negociava sua renovação com o Audax. As partes, porém, chegaram a um acordo após algumas reuniões.

A diretoria pontepretana quer acelerar a assinatura de contrato para que Matheus Vargas tenha a documentação regularizada até sexta-feira, quando o time enfrenta o líder Botafogo-SP, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela sétima rodada da Série B. Ele entraria no lugar de Rafael Longuine, que se contundiu na vitória sobre o Cuiabá, por 3 a 1, no último sábado.

Embalada por três vitórias seguidas, a Ponte Preta entrou pela primeira vez no G-4 - a zona de acesso à primeira divisão - da Série B ao somar 11 pontos.